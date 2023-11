Doccia fredda per il Casumaro, perde in casa

casumaro

0

valsanterno

2

CASUMARO: Saccenti, Barbieri, Daniel, Franceschini, Benini, Farina, Ginesi (15’st Rimondi), Minarelli (22’st Ribello), Nicoli (31’st Kla), Vinci (21’st Faggioli), Testoni (15’st Lazzarin). A disp. Pancaldi, Guernelli, Cresta, Bini. All. Testa.

VALSANTERNO: Sartiani, Valentini (29’st Garavini), Cerasuolo, Fabbri, Ragazzini, Gallinucci, Simone, Pirazzoli (41’st Turrini), Tonini (36’st Abiba), Sciuto (34’st Nati), Bali (21’st El Marchoud Ilias). A disp. Mantellini, Sini, Senese. All. Potepan.

Arbitro: Alfio Torrisi di Ferrara.

Marcatori: 25’ (rig.) Bali, 2’st Gallinucci.

La bella prestazione di coppa contro il Luzzara aveva illuso i tifosi rossoblù, ieri è arrivata la doccia fredda. La prima opportunità è della squadra di casa, al 15’ azione di Ginesi sulla fascia, cross in area, raccoglie Nicoli al volo, la difesa respinge in modo fortuito. La risposta romagnola è al 19’ con Simone, che entra in area, salta Benini ma non trova la porta da buona posizione. Al 25’ la Valsanterno passa in vantaggio: lancio in profondità di Simone per Bali, entra in area, salta il portiere che l’atterra: rigore. Sul dischetto va Bali e trasforma. Al 41’ Ginesi crossa in area per Nicoli, tiro al volo e pallone che esce di poco. Al 43’ azione tambureggiante di Benini, che riesce a mettere in mezzo un pallone interessante, batti e ribatti in area, alla fine la difesa ospite riesce a respingere. Il secondo tempo si apre con il raddoppio della Valsanterno, un tiro-cross di Gallinucci dalla trequarti che si insacca senza che nessuno riesca a intercettarlo. Il Casumaro non ci sta. Al 19’ cross invitante di Daniel per Rimondi, che arriva in lieve ritardo all’appuntamento con il gol. Al 24’ la formazione romagnola potrebbe calare il tris. Tonini lascia partire una bella conclusione dalla distanza, il portiere para ma non trattiene, sulla ribattuta Simone spara alto. L’ultima occasione della partita è del Casumaro, al 41’. Punizione pennellata di Barbieri, raccoglie di testa Ribello, una parabola di poco alta sopra la traversa.

Franco Vanini