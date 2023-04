Doccia fredda Vigarano La Stella pareggia la serie

pallacan. vigarano

68

stella azzurra roma

72

PALLACANESTRO : Edokpaigbe 4, Piedel 4, Sammartino 22, Perini 12, Bocola 5, Olajide 19, De Rosa 2, Armillotta. All. Grilli

STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi 15, Brzonova 7, Nikolic 20, Madeddu, Bucchieri 10, D’Arcangeli, Barbakadze 2, Zangara, Pelka 14, Garofalo 4. All. Chimenti

Arbitri: Zancolo e Zuccol>

Parziali: 24-31, 43-44, 58-54

Festa salvezza mancata per Vigarano, che davanti a una bella cornice di pubblico perde in casa gara 2 e si trova quindi costretta a ricominciare da capo, giocando sabato una gara 3 decisiva sul campo della Stella Azzurra Roma. Chi vince brinderà alla permanenza in serie A2, chi perde dovrà affrontare un secondo playout contro la perdente della serie tra Cagliari e Ancona. Una serie equilibratissima, dicevamo, che questa volta ha premiato le capitoline. Rispetto a gara 1 Vigarano rimpiange una Piedel da 4 punti e 012 dal campo, non compensata dai 22 punti e 8 rimbalzi di una eccellente Sammartino. L’ultimo quarto ha premiato offensivamente il trio composto da Prosperi, Nikolic e Pelka, che hanno segnato i canestri decisivi.

Per Vigarano nessuna recriminazione, si volta pagina e si pensa già a gara 3.