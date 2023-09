'Dock Skills Contest' a Ferrara: evento nella Darsena con skateboard e freestyle rap

Ritorna il ‘Dock Skills Contest’. Una seconda edizione, che rappresenta un evento unico con due attività sportive giovani, quali lo skateboarding e il freestyle rap. L’appuntamento si terrà sabato 23 settembre con inizio dalle 11 nella nuova Darsena di Ferrara, patrocinata dal Comune di Ferrara ed a cura del Ferrara Hockey. I dettagli sono stati presentati ieri con gli assessori comunali Andrea Maggi e Alessandro Balboni, la presidente di Ferrara Hockey e consigliere federale Federazione Italiana sport rotellistici Cristina Marabase e in rappresentanza dello skateboard di Ferrara, Andrea Formignani e Tito Consilieri. "L’iniziativa Dock Skills Contest – ha spiegato l’assessore Andrea Maggi – ha diverse peculiarità, perché lo skateboard è uno sport che magari molte persone non riconoscono come tale, mentre in realtà è una attività che riesce a coinvolgere soprattutto la fascia di persone più giovane. La novità di questo evento è quello di basarsi su un’attività mista, che unisce due ambiti complementari nell’immaginario comune, lo skateboard e il freestyle". Nella giornata di sabato la prima parte è dedicata alla promozione di attività sportive riferite ai giovani, a seguire si terranno un contest di skateboard ed uno di rap freestyle. Attorno a queste gare vi saranno dimostrazioni di realtà parallele, ovvero balli hip-hop, parkour, stand up paddle. La manifestazione sarà contornata da bancarelle di attività locali e fornitura di cibo e bevande. "Un piacere portare – aggiunge l’assessore Alessandro Balboni – all’attenzione dell’amministrazione l’iniziativa. Dopo la collaborazione dello scorso anno e le operazioni di forestazione e piantumazione nella sede dello ‘skatepark Le Mura’, ritengo che questa nuova collaborazione rappresenti un passo positivo verso l’organizzazione di ulteriori eventi, tra cui questo. Desidero quindi congratularmi con l’organizzazione per l’eccezionale lavoro svolto. In aggiunta, voglio sottolineare che accanto al luogo dove si svolgerà l’evento, abbiamo recentemente installato uno smart hub".

Mario Tosatti