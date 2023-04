Dock Sport Village, quante medaglie

Una pioggia di medaglie per i giovani del ‘Dock sport Village’ Ferrara. Si sono tenuti i campionati italiani under di beach tennis dal 30 marzo al 2 aprile. Una quattro giovani dove si sono resi protagonisti gli atleti del ‘Dock sport Village’ Ferrara, dell’allenatore e titolare Patrizio Pallara. Si è iniziato con un bel tris di medaglie nella categoria under 16 per il giovane ferrarese Nicola De Siena (classe 2008), che si è aggiudicato una medaglia d’oro nel doppio misto con la compagna Alice Pepi. A questo si è sommata anche una medaglia d’argento nel doppio maschile con il compagno forlivese Giulio Brunello, dopo oltre un’ora di gioco contro la coppia sarda Fois-Montisc. A completare il medagliere del ferrarese anche un bronzo nel singolo. Altre medaglie ferraresi nella categoria Under 18 con Alessandro Galletti, che ha conquistato due ori nel doppio misto con la compagna Matilde Massai e nel doppio maschile con il romano Frattolillo. Un bis di medaglie anche per il piccolo U12 Nicoló Zamboni di Comacchio e sempre nell’Under12 bronzo nel doppio anche per l’altro piccolo di casa Dock, Edoardo Bertoncelli.