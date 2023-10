Domani la ’prima’ in Coppa Italia per testare gli undici anti Pescara

Il debutto di Leonardo Colucci sulla panchina della Spal trasforma un insipido primo turno di Coppa Italia serie C

contro il Sestri Levante in un test significativo quantomeno

per avere una prima impressione sulla squadra che ha in mente il nuovo allenatore. È chiaro che la mano di Colucci si potrà vedere soltanto con il tempo, del resto in un paio di allenamenti è impossibile che il tecnico di Cerignola possa cambiare il volto della squadra, però domani alle 18.30 al Mazza sarà molto interessante osservare la risposta di Antenucci e compagni, chiamati ad assumersi le proprie responsabilità dopo l’esonero di Mimmo Di Carlo. Il primo esame di Colucci è quello di Coppa Italia, ma è evidente che il nuovo allenatore sia già proiettato all’esordio in campionato, in programma domenica prossima – sempre alle 18.30 in corso Piave – contro il Pescara di Zeman che lunedì sera nel posticipo della sesta giornata ha superato 3-2 il Gubbio agganciando la Carrarese in terza posizione, senza dimenticare però che a differenza delle altre squadre di vertice il Delfino deve recuperare una partita contro il Pineto. Per la Spal quindi probabile turnover massiccio, in funzione del match di campionato col Pescara.

s.m.