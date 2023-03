Domenica a Poggio la Supercoppa Uisp di pallavolo mista

Domenica arriva a Poggio Renatico la fase 1 della supercoppa nazionale Uisp di pallavolo mista. La manifestazione arrivata alla nona edizione sarà organizzata per il comitato Uisp di Ferrara dalla società Volley2k. Nel pomeriggio di domenica nella palestra comunale di via Leopoldo Testi si sfideranno le squadre FB pallavolo Soliera, la Brock e Serenissima volley ed il Volley2k, la vincente approderà in finale con le altre undici finaliste. L’evento è sostenuto da Bondi e Globalambiente. La supercoppa 2023 verrà consegnata al pranzo delle premiazioni successivamente alle finali.