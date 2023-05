Domenica appuntamento con il ’Città di Cona’

Ritorna il ‘Città di Cona’ memorial ‘Primino Nava’. Attesa per domenica per la quarantasettesima edizione di una delle classiche del podismo ferrarese, organizzata dalla Folgore Cona del presidente storico Fabio Nava. Quest’ultimo ha deciso di ripresentare il percorso collaudato negli anni, completamente in piano, che permetterà agli atleti di ricercare record personali su ognuna delle distanze proposte. Il ritrovo è fissato per domenica 21 maggio alle 7,30 in via Comacchio nel piazzale antistante all’Arci Cona. Si potrà così partecipare alla gara che presenterà partenze sfalsate tra le varie categorie. Alle 9 prenderà il via la mini podistica di 1,2 km, alle 9,30 sarà la volta della competitiva femminile e maschile di 5 chilometri e della camminata sui 5 o 10 chilometri. La partenza delle 10,15 sarà riservata alla gara più attesa, la competitiva maschile, categoria seniores e amatori, che vedrà gli atleti sfidarsi sulla distanza dei 10 km. Fabio Nava, presidente della Folgore Cona spiega: "Non fosse per la mia passione non lo avrei fatto, ma tant’è che sono qui a presentare ancora una volta questa gara che fa parte della mia vita".

Appuntamento quindi a Cona domenica 21 maggio, dove sono attesi molti atleti per contendersi la vittoria di questa storica gara podistica. Nella passata edizione tra gli uomini vittoria tra gli uomini dell’atleta marocchino Azeddime Maydouby, mentre tra le donne la reggiana Fiorenza Pierli.

Mario Tosatti