Domenica il trasferimento a Benevento Intanto il Perugia perde il recupero e resta a +5

È il centro sportivo Vestina di Montesilvano la base operativa del ritiro della Spal, che ieri mattina è partita per l’Abruzzo raggiungendo la destinazione in tempo utile per effettuare il primo allenamento nel pomeriggio. Sui campi situati a circa 15 chilometri dal centro di Pescara, mister Oddo – che da quelle parti è di casa – conta di riuscire a preparare lo scontro diretto del Vigorito nel miglior modo possibile.

E da mercoledì sera c’è un motivo in più per sperare nella rimonta, perché il Perugia ha perso il recupero disputato al Curi contro la Reggina restando quindi a +5 sulla Spal in zona playout. Oggi e domani Dickmann e compagni continueranno a lavorare a Montesilvano, poi domenica si trasferiranno a Benevento che dista circa 240 chilometri da Pescara.

Salvo imprevisti, lunedì prossimo il tecnico avrà a disposizione gli stessi giocatori di sabato scorso. Quindi tutto l’organico ad eccezione dei lungodegenti Valzania e Varnier, e Arena che è alle prese con un problema muscolare.

PREVENDITA. Prosegue la prevendita per il settore ospiti Curva Nord dello stadio Vigorito di Benevento. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone, sia online che nei punti vendita abilitati al prezzo di 17 euro, comprensivo di diritti di prevendita.

La vendita dedicata alla tifoseria biancazzurra terminerà domenica prossima alle 19. Nel frattempo, è scattata la prevendita per la partita casalinga contro il Brescia, in programma sabato 15 aprile alle 14. Fino alle 23,59 di lunedì prossimo la vendita sarà riservata ai possessori di Spal Card, sia online che presso i punti vendita abilitati. Dalle 10 di martedì 11 aprile alle 14 del giorno della partita si svolgerà la vendita libera.

Infine, dalle 10 alle 14,45 di sabato 15 aprile saranno aperte le biglietterie dello stadio Mazza con una maggiorazione di 5 euro.

s.m.