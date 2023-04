Domenica si riparte coi primi verdetti

Ripartono domenica prossima i campionati dilettantistici, con le ultime due giornate che prevedono una lotta serrata per i primi verdetti stagionali. Anche tra le formazioni ferraresi, ci sono in ogni categoria obiettivi in ballo. In Eccellenza girone B ad esempio, il Sant’Agostino ad oggi giocherebbe una serie playout per la salvezza contro il Classe, col vantaggio campo per i ramarri. In Promozione, girone C, Casumaro apparentemente tranquillo o quasi, mentre la X Martiri deve mettere al sicuro una salvezza senza ’code’ ai playout. Nel girone D, detto della retrocessione dell’Argentana, fari sul Mesola, a soli due punti dal quinto posto del Solarolo. Infine in Prima, testa a testa tra Consandolo e Centese, con gli argentani favoriti.