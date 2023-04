Domenica tutti fermi dall’Eccellenza alla Prima Si disputa il Torneo delle Regioni under 19

Domenica prossima le ferraresi iscritte nei campionati dilettantistici regionali osserveranno un turno di riposo per consentire a giocatori di partecipare al Torneo delle Regioni, la manifestazione nazionale riservata ai calciatori sotto i 19 anni. Per i giocatori è una bella vetrina: affronteranno avversari di altre regioni e si confronteranno con squadre provenienti da tutta Italia. Non solo: scenderanno in campo a Vinovo, nel centro sportivo della Juventus: potranno quindi vedere da vicino i campioni bianconeri, da Di Maria a Pogba, da Locatelli a Gatti, oltre ai talenti cresciuto nel vivaio. C’è un solo ferrarese tra i convocati, è Alessandro Covezzi del Pontelagoscuro, un difensore centrale del 2005, quindi sotto età essendo la maggioranza dei convocati nati nel 2004. Non solo, è anche l’unico giocatore che milita nel campionato di Prima categoria. I campionati riprenderanno, in ogni categoria, dalla domenica successiva.