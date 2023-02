Dopo la pausa torna in campo il Cus: oggi al ’Trevisani’ arriva Fano

Torna il rugby dopo la prima pausa per il ’Sei Nazioni’ e finalmente il Cus potrà giocare di fronte ai propri tifosi attendendo alle 14,30 al Trevisani il Fano.

Marchigiani che viaggiano una lunghezza sopra il Cus, con la giornata odierna che potrebbe essere spartiacque nelle zone alte della classifica.

Altri due incroci, difatti, tra le big con Colorno-Pieve come match di cartello e il derby ducale da tripla tra Parma e Noceto. Chiaro che chi fa punteggio pieno oggi ne salta diverse e si prepara al meglio al girone di ritorno.

Approccio buono in settimana per il Cus, che può contare su numeri importanti, sul recupero di Amodio dopo l’infortunio e si trova corto solo in prima linea. Capitan Bondoni sarà ala, chiara investitura di terminale offensivo, le chiavi della regia saranno in mano a Namari apertura.

Ospiti da non sottovalutare, con una struttura societaria in crescita e diversi in rosa da Pesaro, dove qualche esperienza in serie A l’hanno maturata.

Jacopo Rubbi