Dopo le soddisfazioni targate Aquile, in campo anche le femminili di flag football

Prosegue la settimana di flag football per le Aquile, che dopo martedì scorso quando sono scese in campo le formazioni di flag under 17, oggi manderanno in campo la squadra femminile nel campionato di categoria. Il flag under 17 ha regalato soddifazioni con le giovanili estensi che hanno disputato il torneo di Forlì martedì scorso sotto la guida dei coach Golfieri e Zucchelli, vedendo riconfermare la qualità della squadra Aquile ancora una volta imbattuta e mostrando segni di miglioramento anche con la formazione Duchi. La prima partita della giornata disputatasi al centro sportivo Casadei di Forlì ha visto Aquile e Duchi confrontarsi nuovamente con le Aquile, più esperte a prendere subito il largo, con il qb Tommaselli che ha servito ottimi palloni a tutti i ricevitori sfruttando in particolar modo Franco e Zanella. Nella seconda parte dell’incontro cambio in regia con Gaia Berra che serve ben 2 td pass ai propri ricevitori . Dal lato opposto i Duchi hanno mostrato un Mattia Boscolo in crescita come quarterback con il giovane Mattia Salomè nel ruolo di centro a segnare il td della bandiera per la propria squadra con l’incontro terminato 52 a 6. Successivamente i Duchi hanno affrontato i Vipers Modena, perdendo 50 a 8 sempre lasciando il segno con Salomè ancora una volta autore del td segnato dai Duchi. L’ultimo incontro ha visto la formazione delle Aquile guidata da Golfieri e Medini affrontare i Titans Romagna, squadra tosta che ha subito approfittato di qualche errore estense per andare in touch down. L’attacco estense ha poi preso il sopravvento e nel secondo tempo con tre touchdown creando un divario incolmabile per i Titans e imponendosi per 44 a 19.