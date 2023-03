Dopo lo scudetto nella stagione indoor, Bondeno riparte dalla trasferta col Butterfly

Dopo la sbornia della stagione al coperto, che lo scorso 28 gennaio ha visto l’Hc Bondeno diventare per la prima volta nella sua storia campione d’Italia indoor, i matildei tornano in campo per affrontare con enorme entusiasmo e motivazione la nascitura serie A Elite prato.

Questo campionato, all’esordio assoluto, racchiude le migliori 8 formazioni del panorama nazionale hockeistico e ha come obiettivo principale quello di alzare il livello tecnico offerto delle partite in programma da qui fino a giugno. I biancoazzuri ci arrivano con il titolo appena vinto appuntato sul loro petto e oggi alle 15 debutteranno sul campo del Butterfly Roma.