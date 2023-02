Dopo sei vittorie consecutive, il Basilico inciampa contro il Bar Nives. Giustospirito ok

In Serie A Girone A dopo 6 vittorie consecutive, cade il Basilico per mano dell’altra favorita per il successo finale, il Bar Nives: Ivanciuc segna il gol del vantaggio con un tiro non irresistibile sul primo palo; il pareggio del Basilico lo segna Balboni che raccoglie una palla ribattuta e insacca con un siluro dai 9 metri. Nuovo vantaggio Bar Nives con un tiro cross proveniente dalla destra, dopo una palla persa in uscita da Sisti, che vien deviato dal rientrante Mocanu di quel tanto che basta. Prima dell’intervallo Sisti si fa perdonare impattando la gara sul 2-2. Nella ripresa la stoccata sotto porta di Kupsi vale il 3-2 al Bar Nives. Con la doppietta nel finale di Rachita, l’AM Circolo Encap impatta 3-3 contro il Francolino: Poltronieri, Vacchi e Coppola per il Francolino, di Morselli su assist di Artioli il provvisorio 1 a 2 dell’AM Circolo Encap. Vittoria agevole della Baracca di Guendalo, 9-2 al Caleffi, poker di De Marchi, tripletta di Vandini e timbri di Barbari e Saracino. Secondo successo consecutivo per il Bar Mattino Ostellato, gran primo tempo, al riposo sul 5-2, si porta poi sul 7-2, prima del 7-4 finale contro il Real di Mezzo, pokerissimo di Zanotti.

In Serie B Girone A 6-3 della capolista Giustospirito all’Autofficina Lodi: El Gana, doppietta di Capatti, Fornaio, D’Arcangelo e Okamura. Andamento di partita incredibile nel big match di giornata: Hurly Burly che in 4 minuti e 30’’ è già sul 4-0 contro la Termogas e risultato che sembra segnato, invece Campioni e Molinari per il 2-4 della prima frazione, nella ripresa punizione di Molinari, gol del pari di Ziosi e ancora Molinari firma il sorpasso. Gli ultimi 15 minuti di assedio dell’Hurly Burly sbattono contro un palo interno e contro un Becchetti che compie almeno 5 interventi prodigiosi, finisce 5-4 e la Termogas aggancia l’Hurly Burly al 2° posto.