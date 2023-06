Doppietta del Cus Ferrara nei 2000 metri Prima Virginia Pelati davanti a Margherita Reggi

Al campo scuola di Ferrara si è svolta l’ultima gara del settore giovanile con una nutrita partecipazione di atleti della regione. Nella prova di velocità sugli 80 m categoria Cadette, vittoria per la favorita Sara Teodora di Cesena con 10”5 davanti a Giulia Marchetti (Atl. Estense) con il personale di 10”6 e terza Giorgia Francioso (Cus Ferrara) in 10”8. Tra i maschi primo Giovanni Orlandi di Cesena con 9”6 davanti a Nicola Scanavacca (Atl. Copparo) in 9”8 e terzo il compagno Christian Pace con 9”9. Nei m 2000, prima Virginia Pelati (Cus Ferrara) con il tempo di 8’26”6 davanti alla compagna Margherita Reggi, al personale, con 8’29”5 e terza Matilde Polastri (Atl. Bondeno) con 8’48”5. Nella stessa gara, per i Cadetti primo Francesco Canella (Atl. Bondeno) in 6’25”0, secondo Alessandro Morgagni (Cesena) con 6’32”1 e terzo Robert Mandache (Atl. Estense) in 6’42”7. Nel salto in alto ottimo terzo posto per Alice Pavani (Atl. Bondeno) che ha saltato m 1,49 vicina al personale, nella gara vinta da Ginevra Vacirca di Modena con m 1,51; a seguire Carolina Borgatti (Cus) con m 1.40 e, a pari merito, Emma Tagliati (Cus) e Paola Gerin (Copparo) con m 1.35.