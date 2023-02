Doppietta di Cazzadore, il Masi Torello vince facile

Masi Torello

3

Del Duca Grama

0

MASI TORELLO VOGHIERA: Campi, Sarto, Molossi, Valesani, Catozzo, Mangherini (15’st Castelli), De Angelis, Fregnani (32’st Zaffi), Caruso (34’pt Fabio Franceschini), Vanzini (42’st Saugo), Cazzadore. A disp. Battara, Samuele Franceschini, Lolli, Vallesani. All. Rambaldi.

DEL DUCA GRAMA: Zollo, Buzi (35’st Venzi), Barbini, Borgini, Bertozzi, Rea, Grieco, Bravaccini, Ndiaye, Pregnolato, Gregorio (21’st Simeoni). A disp. Farsoni, Strada, Tafa, Scirpoli, Clemente. All. Pozzi.

Arbitro: Lorenzo Maria Frigo da Parma. Marcatori: 20’pt (rig.) e 44’st Cazzadore, 6’st (rig.) Vanzini.

Note: espulso al 31’pt Valesani. Ammoniti Bertozzi, Grieco, Buzi.

Dopo sei pareggi consecutivi si interrompe la lunga serie di ics accumulata dai tricolori. Era l’ultima spiaggia per i ravennati, scesi in campo determinati a far risultato, sfruttando anche le doti dell’ex attaccante del Mesola, Pregnolato jr e di Simeoni, figlio dell’ex spallino e poi direttore sportivo dell’Argentana. Già in avvio i padroni di casa potrebbero andare in gol con Caruso, ben servito da Cazzadore, il diagonale è fuori bersaglio di poco. Al 20’ il Masi sblocca il risultato, fuga di Vanzini sulla fascia, in area dribbling a rientrare su Buzi, che lo stende: rigore. Sul dischetto di presenta Cazzadore e trasforma. Alla mezz’ora frittata di Valesani: in un contrasto con il poderoso centravanti di colore Ndiaye quest’ultimo gli frana addosso, il centrale difensivo lo scalcia e guadagna anzi tempo gli spogliatoi. Morale: Masi in dieci per la terza volta su quattro partite disputate nell’ultimo periodo. Al 33’ gli ospiti costruiscono l’unica occasione da gol dell’intera partita: cross sul secondo palo, sponda di Ndiaye, Buzi irrompe ma spreca sparacchiando alle stelle da sotto misura. Nel secondo tempo parte forte Del Duca Grama, nell’intento di sfruttare la superiorità numerica, intenzione vanificata al 6’ da un intervento scomposto di Grieco su Vanzini e altro rigore; sul dischetto va lo stesso Vanzini, che insacca, interrompendo un lungo digiuno. Al 24’ bella progressione di Catozzo, dopo un contrasto il pallone arriva a Cazzadore, il tiro dal limite sorvola l’incrocio dei pali. Nonostante l’inferiorità numerica il Masi tiene bene il campo. Allo scadere spazio al sempreverde Luca Saugo, tesserato in questi giorni per tamponare le falle a centrocampo. Il quarantunenne ex capitano della Portuense alla prima opportunità dimostra che la classe è immutata: al 44’ slalom sulla fascia, salta come birilli tre difensori, dal fondo suggerimento al bacio per Cazzadore, che deve solo appoggiare in rete.

Franco Vanini