Doppietta di Gherlinzoni, passa il Sant’Agostino

DIEGARO: Fabbri, Panzavolta, Magi, G. Pagliarani, Zannoli (37’ st Garattoni), Siboni (1’ st Belward), Morganti (15’ st Lo Russo), Sankhare, Longobardi, Noschese (22’ st Pertutti), Casalboni (26’ st F. Pagliarani). All.: Cucchi.

S. AGOSTINO: Costantino, Ferrari, Rubbi (39’ st Novi), Di Domenico (23’ st Daniel), Marcolini, Ribello, Correggiari, Iazzetta, Gherlinzoni, Lodi, Lenzi (37’ st Gessoni). All.: Zambrini.

Arbitro: Previdi di Modena.

Reti: 9’ pt Gherlinzoni (S), 32’ pt Gherlinzoni (S).

Note: ammoniti: Siboni (D), Pertutti (D).

Sconfitta casalinga per il Diegaro contro il Sant’Agostino. Ramarri subito avanti al 9’ con un lampo improvviso: un lancio dalle retrovie arriva a Gherlinzoni che controlla, si invola verso la porta e trafigge Fabbri in uscita. Il Diegaro non ci sta e tenta la reazione: Noschese al 15’ sfonda sulla sinistra e crossa rasoterra per Longobardi che apre troppo il piatto e sfiora il palo a portiere battuto. Al 20’, sempre Noschese scappa sulla sinistra e crossa sul secondo palo dove Morganti calcia al volo con il portiere che respinge. Alla mezz’ora Longobardi servito da Casalboni scende sulla sinistra, salta due uomini e batte a giro sul palo lontano, palla fuori di un soffio. Al 32’ altro lampo degli ospiti: ribaltamento improvviso su Gherlinzoni che, complice un giocatore scivolato, s’invola di nuovo verso la porta avversaria e trafigge nuovamente Fabbri. Si chiude il primo tempo col Diegaro in avanti ma le conclusioni in mischia di Casalboni e Morganti vengono ribattute. Le squadre fanno quindi rientro negli spogliatoi per l’intervallo. Si passa alla ripresa. Nel secondo tempo i padroni di casa sfiorano il gol di testa con Longobardi al 10’, su cross del solito Noschese. Al quarto d’ora sfonda Casalboni a destra e lancia Morganti che di testa fa da sponda per Noschese, conclusione in acrobazia alta di poco fuori dallo specchio. Al 44’ l’ultima occasione è di Garattoni che alza di poco la mira, palla fuori dallo specchio.