Doppietta Niagara Vince due derby e resta terza

È iniziato in maniera positiva il 2023 della Niagara, che nel giro di due giorni ha superato Fittings Bologna in casa ed Emmeti Modena Volley in trasferta, conquistando cinque punti preziosi per restare nelle prime posizioni del campionato regionale di serie C. Nello specifico, la 4 Torri Volley è terza a -3 dalla capolista Pallavolo Bologna Crevavolley e -1 dalla Meccanica Gallonese. Dopo il giro di boa, i granata hanno rosicchiato due punti alla prima della classe, che a sorpresa ha inaugurato l’anno solare perdendo in tre set in casa contro Sala Bolognese.

La Meccanica Gallonese invece ha fatto meglio della squadra di Forte, facendo bottino pieno in entrambe le gare disputate. Tornando alla Niagara, la partita senza dubbio più complicata è stata quella contro Fittings Bologna, che ha costretto i padroni di casa ad effettuare una vera e propria maratona per riuscire a spuntarla in cinque set (3-2 il punteggio, con parziali 25-20, 20-25, 21-25, 25-19, 16-14). Buona la partenza dei granata, che poi hanno poi subito la rimonta dei bolognesi.

Nel momento più difficile però la Niagara ha reagito alla grande, aggiudicandosi il quarto e il quinto set che significano due punti in saccoccia. Tutto facile invece per i granata sul campo dell’Emmeti Modena Volley (0-3, con parziali 23-25, 23-25, 15-25).

Un successo mai in discussione che rilancia le quotazioni della squadra di Forte in vista del big match in programma sabato 4 febbraio sul campo della capolista Pallavolo Bologna Crevavolley.

s.m.