Doppietta targata Handball Estense nel weekend Sorridono le formazioni senior e under 17

Week-end positivo per l’Handball Estense, che ha inizio domenica con i ragazzi under 17, guidati per l’occasione da capitan Marchi, in trasferta a Mordano contro la forte compagine del Faenza. L’ultima frazione di gara è stata un susseguirsi di reti da una parte e dall’altra che premiano però la compagine estense 27-28. Nel pomeriggio i ragazzi Senior al Palaboschetto sfidano il Felino. Il primo tempo va in archivio sul risultato di 17-16, secondo tempo che nei primi 5’ di gioco ripropone quanto visto nella prima frazione di gioco, poi le indicazioni del mister vengono assimilate dai ragazzi e proposte sul campo permettendo un allungo fino al +6 e Ferrara si impone 34-28.