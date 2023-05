Doppio impegno sul campo del Parma per le formazioni Primavera e under 18

Doppio impegno sul campo del Parma per le selezioni spalline Primavera e under 18. La squadra di Grieco è già sicura di un posto ai playoff, ma in questo momento i biancazzurri sono quinti, non proprio il piazzamento ideale per cominciare la corsa all’ultimo posto utile per la promozione in Primavera 1.

Per questo nelle ultime due giornate di campionato la Spal – priva di Parravicini e Puletto, partiti per Palermo con la prima squadra – deve provare a guadagnare almeno una posizione.

La trasferta di Collecchio (fischio d’inizio oggi alle 15) rappresenta però un ostacolo piuttosto alto, contro la seconda della classe. Nel campionato under 18 invece Parma-Spal è in programma domani alle 16 a Collecchio, dove la squadra di Pedriali – forte del secondo posto che vale l’accesso alle finali per il titolo di categoria – fanno visita ai gialloblù che occupano la nona posizione, nella sfida valida per la quartultima giornata del campionato.

Nel frattempo, si registra la convocazione in Nazionale italiana under 17 di Emanuele Rao per lo stage che precede la partenza per l’Europeo di categoria.