Doppio ko in due giorni nei playoff per la Giara La serie A Silver si allontana quasi del tutto

La Giara Ferrara spreca una “chip” preziosa e cede il passo a Cologne (23-26) venerdì sera rimandando al doppio confronto con le siciliane le ultime speranze di accesso in Serie A Silver. Una prestazione, come ormai d’abitudine per quanto riguarda il girone di ritorno, dai due volti. Compatta, tosta e cinica nella prima frazione di gioco, per poi lasciare spazio - complice l’ormai consueto valzer di cambi nella seconda parte - ad un

abulica e modesta ripresa. A pesare nell’economia della

sconfitta la quantità esagerata - specialmente in una gara simile - di errori dai 7 metri. Ulteriore macigno è l’infortunio a Filippo Pasini: sul 20-19, al 46’, il classe 2000 va in collisione Metelli e rimane accasciato al suolo dovendo alzare bandiera bianca e probabilmente concludendo qui la propria stagione. Negli ultimi 14’ Cologne piazza un 7-3 che annulla ogni speranza di vittoria di Ferrara. Mvp, come nelle trame più attese, l’ex di turno Fernando Marquez. Alla Giara, per accedere alla prossima Serie A Silver, non restava che provare a battere sia Palermo che Giovinetto, ma ieri contro Palermo è arrivato un pesante 35-28, vedendo così ridotte al lumicino le proprie chance di cogliere un secondo posto che varrebbe la promozione in Serie A Silver. Ferrara, dopo 120’ di play off a dir poco disarmanti, vede la possibilità di centrare il secondo posto appesa ad un filo. Potrebbe non bastare infatti una vittoria contro Giovinetto oggi alle 19.