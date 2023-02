Doppio podio regionale per il pattinaggio artistico di Bondeno

Ottimo risultato per il pattinaggio artistico di Bondeno ai campionati regionali. Entusiasmante doppio podio per il Pattinaggio Artistico di Bondeno, in coalizione con Il Quadrifoglio Ferrara e La Torre Reggio Emilia, al Campionato Regionale FISR Gruppi svoltosi il 4 e 5 febbraio a Riccione. La squadra, accompagnata dagli allenatori e coreografi Guido Mandreoli e Manuel Santulini, ha conquistato il bronzo con il Gruppo Aurum in categoria Piccoli Gruppi Divisione Nazionale e l’argento con il Quartetto Angels on Skate, composto dalle atlete più giovani in gara, al loro esordio in Categoria Internazionale Cadetti. La competizione, di alto livello tecnico, selettiva per l’accesso ai campionati italiani, ha dato grande soddisfazione e stimolo per le prossime gare alle ragazze, impegnate nelle emozionanti coreografie, agli allenatori e al tifo.