"Dovete avere il coraggio di vincere"

Il gruppo Curva Ovest Ferrara prende le distanze dal luogo comune che agli ultras la categoria in cui milita la Spal non faccia alcuna differenza e che quindi la retrocessione della squadra di Oddo non sia poi così importante. Il movimento che rappresenta il cuore pulsante della tifoseria biancazzurra lo afferma con decisione in un post che trasuda orgoglio e passione. Gli ultras assicurano a Dickmann e compagni il proprio sostegno anche in occasione del derby col Parma, ma stavolta non si potrà prescindere dai tre punti, con una prestazione all’insegna del coraggio che finora non hanno avuto.

"La retorica de ‘la curva non retrocede’ e de ‘la categoria non conta’ in questo momento non ci interessa e non la vogliamo cavalcare – recita il comunicato del gruppo Curva Ovest Ferrara –. La curva retrocederà, esattamente come la squadra, se non deciderà di andarsi a prendere due vittorie che aspettiamo da un campionato intero. La categoria conta, conta eccome: per tanti motivi. Abbiamo una sede e decine di iniziative ultras, aggregative, culturali e sportive la cui sopravvivenza sarà per forza di cose molto precaria in una categoria dove i tifosi al seguito caleranno così come il loro entusiasmo. E abbiamo schiere di ragazzini cresciuti tra serie A e B che passeranno dal sentirsi dire ‘che bravi che siete ragazzi, che belle cose fate con la Ovest’ al ‘mo vat incora a la Spal?’. Se questa squadra, forse quella con meno ‘spallinità’ costruita a queste latitudini, non comincerà a sentirsi scorrere un po’ di biancazzurro nelle vene, retrocederemo. Retrocederemo tutti, o ci salveremo tutti".

Poi uno sguardo ai mesi precedenti. All’inizio del campionato. "Noi in questo campionato abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, fino all’ultima goccia di energia, fino all’ultimo secondo del nostro tempo, fino all’ultimo centesimo del denaro raccolto. E l’abbiamo dimostrato con una presenza ammirevole in molte trasferte e con tante coreografie in casa, anche in momenti del tutto inaspettati, anche quando la squadra non le meritava. Le meritavamo noi, le meritava la Ovest, le meritava Ferrara. Ed è per questo che non ci siamo mai arresi e non smetteremo di farlo ora. Ultras è avere coraggio, anche il coraggio di crederci quando non ci crede più nessuno, quindi sabato ancora una volta avrete il nostro sostegno. Ma dovrete vincere, dovrete avere il coraggio di vincere: la metà di quello che abbiamo avuto noi in questa stagione sarà sufficiente. È l’ultima chiamata, poi ne risponderete alla Ovest".