Draoua e Mangolini si confermano i più veloci a Mezzogoro, nell’Otto Comuni

Draoua e Mangolini i più veloci all’otto comuni. Si è tenuta domenica mattina in piazza Vittorio Veneto a Mezzogoro la seconda tappa della 47^ edizione dello storico trofeo di corsa su strada a tappe, promossa e organizzata Uisp comitato di Ferrara. Un appuntamento a cui hanno partecipato circa 350 partecipanti, tra competitivi e non competitiva. Il programma delle gare è iniziato con le categorie giovanili quali primi passi, pulcini ed esordienti sulla distanza dei 500 metri, a seguire i ragazzi e cadetti che hanno corso sui 1500 metri. Al termine sono partiti gli iscritti alla categoria adulti femminili e maschili, che hanno effettuato un percorso su una distanza complessiva di 6,20 km. Questo si è sviluppato nelle strade centrali del paese di Mezzogoro, effettuando la distanza complessiva in più giri, con più passaggi sotto l’arco di arrivo. Tra gli allievi maschili e femminili vittorie rispettivamente di Federico Zuffoli (Faro Formignana) 22,10 e Valentina Soriani in 26,59. Per gli adulti vittoria per Rachid Drauoa (Salcus), poi Daniele Berto (Assindustria sport) e Mattia Bergossi (Proethics). In campo femminile si conferma la più veloce Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese) con il tempo di 23,00, precedendo Ilaria Baraldi (Proethics) a 24,36 e terza Rosanna Albertin (Corriferrara) in 24,42. Il calendario completo del trofeo ‘otto comuni’ proseguirà sempre nel mese di gennaio con altre due tappe: il 22 a Formignana con ritrovo al centro sportivo, e il 29 a Jolanda di Savoia in via Togliatti davanti al bar ‘La Busa’, questa valida come gara jolly con i punti che varranno doppio. La quinta e ultima tappa, invece, si terrà a Copparo nella piazza municipale il 5 febbraio.