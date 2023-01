Draoua e Mangolini, tris di vittorie Anche a Jolanda sono protagonisti

Draoua e Mangolini calano il tris di vittorie all’Otto Comuni. Si è tenuta in una fredda e soleggiata domenica mattina, nel Comune di Jolanda di Savoia, la quarta tappa della 47^ edizione dello storico trofeo di corsa su strada a tappe, promossa e organizzata Uisp comitato di Ferrara. L’evento ha visto la collaborazione delle associazioni del territorio e dell’amministrazione comunale con Jolanda Volley, Jolandina Basket, gruppo ciclistico Uisp Le Venezia, Jolanda Calcio, proloco eventi Le Venezie, proloco Jolanda di Savoia e la Draco Runner. Un appuntamento a cui hanno partecipato quasi 400 partecipanti, tra competitivi e non competitiva. Il programma delle gare è iniziato con le categorie giovanili quali primi passi, pulcini ed esordienti sulla distanza dei 500 metri, a seguire i ragazzi e cadetti che hanno corso sui 1500 metri. La classifica degli ‘assoluti’ per le categorie allievi e adulti. Tra gli allievi Federico Zuffoli (Faro Formignana) in 21,12, secondi Andrea Pedrazzi (Proethics) 21,26, mentre tra le giovani Marta Gianninoni (Proethics) 23,30 seguono Melissa Pezzini (Pol. Centese) 25,57 Valentina Soriani (Quadrilatero) 26,06. Tra gli adulti maschili terza vittoria consecutiva per Rachid Draoua (Salcus) 19,17, Mattia Bergossi (Proethics) 20,16 e Daniele Berto (Assindustria Sport) 20,20. Tra le donne terza vittoria per Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese) 22,17, Rosanna Albertin (Corriferrara) 24,03 e Ilaria Baraldi (Proethics) 24,09.