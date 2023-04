Dubbi in attacco per mister Oddo Di nuovo La Mantia-Moncini?

Nelle ultime due gare mister Oddo ha schierato la stessa formazione titolare. Una notizia tutt’altro che banale per una squadra che dall’inizio della stagione – per mille motivi – ha faticato terribilmente a trovare un assetto definitivo. A questo punto, viene naturale chiedersi se il tecnico pescarese confermerà gli stessi giocatori per la terza partita di fila oppure apporterà qualche modifica. Il dubbio principale forse è relativo all’attacco, dove resta qualche dubbio sull’opportunità di schierare assieme La Mantia e Moncini. Quantomeno in trasferta, dove inevitabilmente la Spal fatica di più a tenere in mano il pallino del gioco e andrebbero privilegiate le ripartenze in velocità. Sia La Mantia che Moncini più volte si sono sacrificati svolgendo diligentemente il proprio lavoro anche lontano da Ferrara, dove spesso e volentieri però le loro caratteristiche di attaccanti d’area di rigore non possono venire sfruttate a dovere.

Per questo, varrebbe la pena prendere in considerazione la possibilità di lanciare una punta come Rabbi, determinante nelle trasferte di Bari e Parma nel girone d’andata e tante volte prezioso per la propria capacità di attaccare gli spazi. Il minutaggio dell’ex attaccante del Bologna è calato notevolmente da quando in panchina c’è Oddo (solo tre gettoni, sempre subentrando nella ripresa), ma in una squadra che fatica a cambiare passo come la Spal gli strappi di Rabbi potrebbero la differenza. Quindi in caso di staffetta tra La Mantia e Moncini (il secondo difficilmente resterà in panchina), Rabbi potrebbe rappresentare una soluzione interessante. Altrimenti c’è l’opzione del doppio trequartista, con l’inserimento di Fetfatzidis al fianco di Nainggolan alle spalle di un unico terminale offensivo. Il greco però fuori casa raramente ha lasciato il segno, quindi meglio insistere sulle due punte.

s.m.