Duchi fuori a testa alta Lazio in finale di Coppa

Dura sconfitta per gli SGI Duchi, che poco hanno potuto domenica pomeriggio contro i Ducks Lazio, squadra ben preparata e fisica che si è aggiudicata uno dei due posti disponibili per la finale di Coppa Italia del 29 gennaio in un incontro a senso unico a favore dei laziali, impostisi per 36-6. La formazione ferrarese è scesa a Ciampino con un roster assai ridotto dovendo rinunciare all’ultimo momento ad alcuni giocatori colpiti da influenza ed altri problemi. Dal punto di vista tecnico la partita è stata decisa già nel primo quarto, con i padroni di casa che hanno segnato quattro touchdowns agli estensi senza che i Duchi riuscissero ad arginare l’attacco avversario. Oltretutto il grave infortunio al linebacker Davide Zambelli nel primo tempo ha privato i Duchi di uno dei migliori difensori della squadra. Un po’ meglio i periodi successivi con la squadra di coach Zucchelli che si sistema meglio in campo e limita i danni dell’attacco laziale ad un solo ulteriore td nel 3° quarto per il 36-0 parziale. Solo nell’ultima frazione gli SGI Duchi riescono a sporcare il tabellone segnando il td della bandiera, ma ormai a giochi fatti e con i Ducks già proiettati alla finale. Stagione finita quindi per i Duchi, per coach Zucchelli è l’occasione per fare anche un bilancio complessivo della stagione: "La semifinale è stata affrontata in condizioni eroiche, abbiamo avuto 3 defezioni la mattina stessa causa influenza e lutto familiare e ci siamo ritrovati con solo 13 giocatori disponibili. I campionati giovanili servono per far crescere i ragazzi ed in questo campionato li ho visti crescere e migliorare tutti".