Duchi in trasferta contro Ciampino In palio la finale di Coppa Italia

Un’altra importante sfida attende gli SGI Duchi oggi, con la trasferta in terra laziale per affrontare i parì età dei Ducks e decidere quale sarà una delle due finaliste di questa Coppa Italia che ha visto gli estensi ancora una volta tra le migliori squadre protagoniste del campionato. La partita si giocherà alle 16 al Centro Sportivo Fuso di Ciampino (Roma), con gli estensi che se non si presentano come favorita dell’evento sono comunque pronti a dare il massimo per la posta in palio. La testa c’è, e lo dimostra la bella prestazione di una settimana fa nel precedente turno di playoff che ha visto i Duchi dominare la Legio XIII per 54-8, ma chiaramente i laziali, capolista imbattuta del proprio girone, saranno un osso ben più duro da mordere (Foto Pedrazzi).