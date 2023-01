Due quarti tra alti e bassi, poi la 2G accelera e supera Forlimpopoli senza correre rischi

2g quisisana

65

forlimpopoli

58

FERRARA 2G: Giovinazzo, Romondia 8, Tognon 6, Costanzelli 10, Cattani, Mujakovic 2, Seravalli 6, Yarbanga 4, Ciaroni, Verrigni 12, Agusto 15, Fabbri 2. All. Castaldi.

Parziali: 17-17; 30-34; 50-45.

Torna alla vittoria la 2G Quisisana dopo il passo falso di sabato scorso sul campo di Guelfo Basket. Al Palavigarano gli uomini di Castaldi faticano più del previsto per avere la meglio dei terzultimi in classifica, i Baskers Forlimpopoli, ma con una ripresa solida Agusto e compagni trovano la prima vittoria del 2023 che rilancia le ambizioni di Ferrara Basket per un posto nella prossima Serie B. Nel primo tempo gli estensi faticano a trovare la via del canestro, tant’è che Forlimpopoli chiude avanti di quattro lunghezze all’intervallo lungo; la scossa arriva nella terza frazione, quando la 2G alza l’intensità difensiva e concede agli avversari la miseria di 11 punti, trovando buone soluzioni in attacco. Negli ultimi dieci minuti i ferraresi gestiscono il ritmo e portano a casa il match.