Duello a distanza Centese e Ponte sono fuori casa

Riprende (ore 14.30) il duello a distanza per la leadership del campionato. La capolista Pontelagoscuro è di scena a San Giorgio di Piano contro il Basca, formazione bolognese temibile, tornata in corsa per i play off con l’avvento dell’allenatore dello scorso anno, più difficile l’avversario del suo più acerrimo rivale, la Centese. I biancocelesti saranno in Romagna, contro la Fruges. Ma la Centese nel 2023 non ha sbagliato un colpo, ha ridotto di due terzi lo svantaggio dal Ponte, portato a 3 punti, e non ha nessuna intenzione di fermarsi. "Stiamo facendo bene – dice il presidente Tino Fava – ma ci sono ancora tante partite da giocare e dobbiamo fare almeno quattro punti più dei biancazzurri del Ponte per tornare in Promozione. Non è solo una lotta a due, ma a cinque: fino al Berra tutte le squadre possono competere per la vittoria finale. Dobbiamo quindi dare continuità, senza abbassare la guardia, senza commettere l’errore di prendere sotto gamba qualunque avversario. Fruges compresa, squadra solida, di grande fisicità. E’ in grande crescita, come si evince dal successo a spese della capolista Pontelagoscuro".

Il Galeazza ha perso il secondo posto nel turno precedente nel derby con il Bondeno, cercherà di rifarsi a Vaccolino, stangato dal giudice sportivo per ritiro della squadra a Gallo in segno di protesta, costato la sconfitta a tavolino e un punto di penalità. Il Berra in salute di queste settimane sarà a Sant’Agata, mentre il Consandolo ha disputato l’anticipo a Sant’Antonio con il Fly ieri.