Duello Centese-Consandolo

Finale thrilling nell’ultima giornata del campionato regolare di Prima categoria. Il Consandolo come da pronostico si è imposto a San Patrizio sul Conselice, mentre la Centese ha dovuto attendere l’ultimo minuto del recupero per aver ragione del Funo: dal 4-1 al 4-5 finale.

"A Funo ho assistito alla partita più emozionante nei miei cinquant’anni da tifoso della Centese – commenta il presidente biancoceleste Alberto Fava – Adesso testa allo spareggio: sarà una settimana molto impegnativa". Riguardo alle rimostranze del Consandolo, il presidente tiene il basso profilo: "Mi dispiace per queste illazioni, in quanto i ragazzi del Funo hanno dato tutto, sono usciti in lacrime".

In riva al Primaro c’è amarezza: "A 5’ dalla fine eravamo in Promozione, dopo il recupero ci siamo ritrovati a pari punti con la necessità di giocare lo spareggio – dice il presidente rossoblù Luigi Maggi – Ho ricevuto molte attestazioni di solidarietà, anche se il prodotto non cambia. Adesso siamo con la testa allo spareggio di domenica, dove proveremo a vincere il terzo scontro diretto stagionale con la Centese, spero giocato in clima sereno e con una terna arbitrale all’altezza".

Chi perde dovrà affrontare la vincente del primo spareggio, tra Pontelagoscuro e Galeazza: "Vogliamo andare avanti il più possibile – sostiene il presidente biancazzurro Luca Popolo – La squadra è in salute, siamo al completo, siamo reduci da tre vittorie consecutive. Abbiamo disputato un grande girone d’andata, nel ritorno non ci siamo ripetuti, ma resta la soddisfazione per un campionato di alto livello".

Chi vincerà il secondo spareggio play off accederà alla fase regionale, che prevede tre partite; la vincente salirà in Promozione, le altre andranno inserite in una graduatoria.

Farà i playout invece il Tresigallo, che ha vinto sul campo di Sant’Agata e scavalcato il Funo, suicidatosi contro la Centese. Così, domenica saranno playout in trasferta, ancora a Sant’Agata.

Chiudiamo con una notizia di mercato. Sembrava che a Bondeno andasse Andrea Buganza, quest’anno vice di mister Bolognesi nel Galeazza, invece il club matildeo alla fine ha preferito virare su Ianco Gadda, allenatore esperto, con trascorsi nell’Argentana e nella Vigaranese.

Franco Vanini