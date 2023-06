E’ il tempo delle Aquile C’è da battere i Giaguari

RUGBY

É arrivato il caldo dell’estate su Ferrara ed è arrivato anche il momento più caldo del campionato per le Aquile che domani disputeranno la partita più importante della stagione, la semifinale del campionato di 2° divisione da cui uscirà una delle due finaliste che si andranno a contendere il titolo italiano l’8 di luglio a Reggio Emilia. L’appuntamento da non perdere è domenica alle 15.30 al Mike Wyatt Field con le Aquile che potranno quindi contare sul sostegno del proprio pubblico mentre per chi non potrà essere presente sugli spalti è prevista la diretta della partita sul canale youtube delle Aquile. Ad incrociare i caschi con quelli estensi saranno i Giaguari Torino reduci dalla netta vittoria di domenica scorsa alle wild card contro i Saints Padova per 35 a 14. Una partita davvero importante per le Aquile che da 10 anni non disputavano una semifinale di campionato (l’ultima fu nel 2013 in 3° divisione) e da ben 20 anni non ne disputavano una in 2° divisione. La squadra di coach Faragalli arriva all’appuntamento con un record di 8 vittorie e 0 sconfitte con il coach statunitense che dopo aver risollevato in parte le sorti della squadra già nella scorsa stagione, quest’anno, con la collaborazione di coach Gordon in difesa, ha saputo tirare fuori il meglio dal roster estense facendo tornare le Aquile ad essere un competitor nel campionato italiano. Se la superiorità estense è stata evidente in stagione regolare contro squadre come Hogs e Grizzlies è anche vero che gli impegni contro Roosters Romagna e soprattutto contro i Trappers Cecina hanno contribuito molto a formare il carattere delle Aquile durante la stagione dando modo ai ragazzi di Ferrara di crescere in vista di questi playoff. Già, perché domani per una delle due contendenti il campionato finisce, chi perde resta a casa e non ci sono più opportunità di rifarsi o di riprovarci fino alla prossima stagione.