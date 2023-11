E quando mai si vincerà una partita?

Malaguti

E quando mai la Spal vincerà una partita? Di qui a Natale, mai è la probabilità più alta. Se non fai tre punti quando inizi sotto e con una rimonta gagliarda arrivi gasato al 2-1, quando? Signori, la Spal ha vinto 3 partite su 15, ne ha perse 8, più della metà, ed è costretta a gioire per aver strappato un punticino in casa propria, dove quasi tutti pasteggiano. Ha segnato sì un filo di progresso nella prestazione, ma giusto un filo. Dopo tre sconfitte di fila la squadra torna al gol, addirittura due, ma ne concede altrettanti regalando il primo e facendosi beffare troppo facilmente sul secondo, in una fase in cui avrebbe dovuto serrare le fila e sprangare la porta: quando Colucci si mette a cinque dietro, ormai la vittoria è sfumata e buonanotte. Se la reazione mostrata contro l’Ancona fosse il prologo a un futuro migliore, si potrebbe anche ragionare. Ma come si fa a contarci, se ogni volta che si è fatto un passo avanti, vedi Sestri e Torres, ne sono seguiti tre indietro? Le concorrenti, che non sono più Cesena e Perugia ma Fermana e Sestri, ogni tanto anche per sbaglio i tre punti li trovano, come è riuscito alla Vis Pesaro ieri a Lucca. Ma la Spal non vince nemmeno quando si trova 11 contro 10 in vantaggio per 1-0. Alle rivali nemmeno mette paura, perché vengono tutte con la postura di chi sa che può vincere. C’è da tremare al pensiero della classifica di Natale: mancano ancora quattro partite, a Gubbio e Pineto e al ’Mazza’ contro Entella e Olbia, e si rischia un distacco poi arduo da rimontare. Di certo, a meno che lo squillo di ieri non annunci qualcosa, a gennaio c’è una Spal da rifondare. Il tempo della speranza e dei facili ottimismi è scaduto. Se si vale c’è da dimostrarlo sul campo con gioco e punti, e poi da confermarlo ogni volta. La D rimane dietro l’angolo e il 2-2 con l’Ancona è troppo poco per scacciarne lo spettro. E per un po’ addio anche a Rao.