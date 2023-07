È ufficiale: il bomber fino al 2025 Toccherà a lui riportare la Spal in B

di Stefano Manfredini

Poco più di un mese fa Mirco Antenucci entrava a tempo scaduto sul campo del Cagliari per battere e realizzare il calcio di rigore che consentiva al Bari di mettere un piede in serie A. Quella sera nessuno avrebbe immaginato che nel giro di una manciata di settimane Ante7 avrebbe prima perso il treno per il massimo campionato, poi sarebbe andato in scadenza senza che il club biancorosso gli proponesse il rinnovo e infine avrebbe deciso di tornare a Ferrara dopo un estenuante braccio di ferro con il Bari che nel frattempo aveva cambiato idea mettendogli sul piatto la possibilità di restare nella squadra di Mignani un altro anno.

Una serie di eventi che hanno cambiato il destino di Antenucci, che il presidente Tacopina e il direttore dell’area tecnica Fusco hanno fortemente voluto per rilanciare il progetto biancazzurro attraverso un simbolo come il Lupo di Roccavivara. Tra i giocatori della squadra di Semplici che hanno scritto pagine indelebili di storia spallina, in pochi sono rimasti nel cuore dei tifosi come Antenucci, al quale Joe avrebbe promesso un incarico dirigenziale al termine della carriera agonistica. Oltre a due anni di contratto da calciatore, quindi uno in più rispetto a quanto gli aveva proposto il Bari.

Nell’estate 2019 lasciò la Spal in serie A per scendere di due categorie e ripartire con nuovi stimoli dal capoluogo pugliese. Ora curiosamente compie il percorso inverso passando dalla cadetteria alla serie C. Per la gioia dei supporters biancazzurri, che riabbracciano un giocatore che tra il 2016 al 2019 ha contribuito in maniera decisiva alla promozione in serie A e alle due salvezze di fila nel massimo campionato, con 109 presenze e 36 gol. Nel frattempo, il direttore tecnico Fusco lavora per regalare a mister Di Carlo altre pedine preziose.

A partire da Matteo Bruscagin, jolly difensivo classe 1989 che ha lavorato agli ordini dell’allenatore ciociaro la scorsa stagione nel Pordenone ed è attualmente svincolato. In uscita, si lavora per definire la cessione di Fabio Maistro alla Sampdoria, mentre Niccolò Zanellato sarebbe finito sul taccuino del Lecco. La matricola bluceleste, neopromossa in serie B, dopo aver ottenuto la certezza di poter partecipare al campionato cadetto è alla ricerca di giocatori che conoscono la categoria. Zanellato è tra questi, a prescindere dal fatto che sia reduce da una stagione a dir poco negativa. La mole di lavoro in uscita per gli uomini mercato della Spal però è enorme, e coinvolge giocatori di ogni tipo.

Da una lunga lista di giovani provenienti dal vivaio e da esperienze in prestito in attesa di collocazione al gioiellino Matteo Prati, passando per Andrea La Mantia che sta lavorando in via Copparo ma senza dubbio non giocherà il prossimo campionato di serie C con la maglia della Spal.