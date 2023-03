Eccellenza

savignanese

3

comacchiese

1

Domenica scorsa c’era stato il naufragio in laguna, con il colpaccio del Pietracuta nello scontro salvezza; ieri nell’anticipo è arrivata la ventesima sconfitta in campionato per la Comacchiese. E dire che i rossoblù erano partiti bene, pericolosi in avvio con Angelini di testa. Alla prima opportunità però i romagnoli passano in vantaggio, complice una disavventura del portiere Farinelli.

I lagunari rimettono la partita in equilibrio pochi minuti dopo con Bezzi, imbeccato da D’Amico con un bel cross dal fondo. Non c’è tempo per distrarsi. Fortunoso il secondo gol della Savignaese, un tiro dalla distanza deviato resta in area, finché di testa un attaccante di testa trova il corridoio giusto.

Subito dopo ecco il tris, un tiro non irresistibile che sorprende il portiere. Nel secondo tempo la Comacchiese non rimane passiva in attesa dell’ineluttabile, ma si fa vedere dalle parti del portiere ospite con Angelini, una bella iniziativa con il tiro ribattuto da un difensore sul più bello.

E poi con un colpo di testa di Bezzi, parato dal portiere. Al 20’ la Comacchiese resta in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Angelini e sulla formazione di Cavallari, a quel punto, sotto di due gol e in inferiorità numerica, cala il sipario, forse anche sulle residue chances salvezza.