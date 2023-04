Eccellenza provinciale nel ju jitsu Una targa a Margherita Giulianelli

Una targa per i risultati sportivi ottenuti da Margherita Giulianelli è stata consegnata ieri mattina dall’assessore allo sport Andrea Maggi alla presenza di Davide Conti, presidente del Csr Ju Jitsu Italia, sezione di Ferrara, nonchè allenatore di Margherita. "Con riconoscenza per i prestigiosi risultati ottenuti in campo nazionale ed europeo nella disciplina sportiva del Ju-Jitsu". Così il testo della menzione del Comune di Ferrara a firma dell’assessore Maggi. Margherita Giulianelli, giovane allieva (classe 2008) nel mese di marzo 2023 si è classificata al 3° posto ai campionati europei giovanili organizzati dalla JJIF Ju-Jitsu International Federation jjif.sport Tra gli altri risultati raggiunti, nel 2022 a livello regionale è 1° nella categoria U16 -57kg, poi a livello nazionale si conferma prima nella categoria U16 -57kg nel trofeo nazionale Opes e seconda nel campionato nazionale “Fighting System”.