"Ecco la storia dei protagonisti biancazzurri"

Biblioteca Ariostea affollatissima, ieri, per la presentazione del volume di Oscar Ghesini “La Spal dalle origini al secondo dopoguerra”, primo di una serie di quattro tomi che ricostruirà le storie del club dal 1907 alla fine degli anni Quaranta (oltre 600 pagine, 59 euro). Di professione insegnante, Ghesini ripercorre le stagioni più lontane e meno setacciabili della storia della Spal. "Da appassionato di storia – ha spiegato Ghesini, già cronista sportivo di testate ferraresi tra cui Rei e Telestense, intervistato da Riccardo Vaccari e Nicolò Govoni – ho seguito la metodologia della ricerca storica ed è forse più filologico e analitico che giornalistico. Ero partito da lontano nello stendere idee, negli anni Novanta, quando mi fu possibile trovare ancora in vita protagonisti dell’epoca o loro eredi". Alla presentazione hanno partecipato diversi discendenti dei pionieri scovati da Ghesini: quelli di Mario e Giuseppe Pazzi che ebbero un ruolo importante nella nascita del club, Eleonora Santini nipote del presidente Antonio, quelli dei calciatori Mongini, Baruffi, Donà, Visconti, Paganini, Preti, Coccioli, Fugagnoli, Caniato, Negri, Fini, Roveri e del bomber maximus Mario Romani, miglior cannoniere biancazzurro di tutti i tempi. In sala anche Riccardo Cervellati, a collegare il mondo Spal dell’altro ieri a quello di ieri.