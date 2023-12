Edera, l’ex promessa del Torino in prova da mister Colucci

Alessandro Bassoli è l’esempio che nella lista degli svincolati si può pescare qualche pedina preziosa. Incoraggiata da quanto accaduto col difensore centrale, la Spal ci riprova aggregando alla squadra di Colucci un altro calciatore senza contratto. Peraltro compagno di squadra di Bassoli la scorsa stagione nel Pordenone. Si tratta di Simone Edera, che ieri ha effettuato il primo allenamento agli ordini del tecnico pugliese. È un attaccante esterno, ideale per agire in un tridente, che ha soltanto 26 anni ma nel corso della carriera è stato più volte frenato dagli infortuni. Edera era considerato una promessa, tanto da effettuare tutta la trafila delle nazionali giovanili e disputare 38 gare di serie A. La maggioranza nel Torino, la squadra nella quale è cresciuto. Va detto che nelle ultime stagioni ha giocato col contagocce: quattro gare nella Primavera del Torino nel 2021-22 e 10 nel Pordenone nell’ultimo campionato di serie C. L’ultima gara ufficiale l’ha disputata lo scorso 22 aprile, quindi quasi otto mesi fa. È evidente quindi che lo stato di forma di Edera non potrà permettergli di essere disponibile prima di gennaio. Per questo, la società biancazzurra intende valutare con attenzione le condizioni del giocatore, in funzione di un eventuale tesseramento. Restando in tema di attaccanti esterni Marco Rosafio è stato accostato al Padova.

s.m.