Emilia Rossatti, campionessa di scherma e fair play: ecco perché

Ferrara, 19 aprile 2023 – "Rinunciare alla medaglia d’oro italiana? Era la cosa giusta da fare. Spero che il mio gesto sia l’occasione per promuovere la scherma, lo sport che amo, e i suoi valori, il rispetto per gli avversari e per l’arbitro. Non mi aspettavo che avesse così tanta risonanza, spero davvero che possa essere utile".

Così la 22enne Emilia Rossatti, che ieri è stata premiata dal sindaco Alan Fabbri a palazzo municipale, dopo che nella finale dei campionati italiani Under 23 di Spada l’atleta di Vigarano in forza all’Accademia Bernardi, aveva rinunciato a tirare nei 17 secondi finali dopo l’infortunio dell’avversaria Gaia Traditi, che era avanti 12-9 nel punteggio. L’atleta non ha voluto approfittare dell’infortunio dell’avversaria per tentare la rimonta, consegnandole così l’oro e il posto all’Europeo Under 23.

Un atto davvero generoso e raro, in un mondo dello sport sempre più votato alla ricerca della vittoria a tutti i costi, e quindi giustamente lodato a tutti i livelli. Per trovare episodi analoghi in altri sport più di "massa", bisogna ricordare l’episodio che vide protagonista l’ex calciatore Paolo Di Canio, 23 anni fa, durante la sua militanza in Premieri League. Quel giorno il giocatore del West Ham, con il portiere fuori causa per una botta alla testa, a pochi minuti dal termine e con la porta sguarnita si rifiutò di tirare in porta, fermando il gioco.

"Un gesto nobile e coraggioso, che rende onore allo sport – ha detto Fabbri –. E siamo orgogliosi che ad esserne artefice sia stata una giovane atleta ferrarese. Troppo spesso lo sport di vertice è assimilato al business e all’agonismo sfrenato. Emilia ne ha invece mostrato la faccia vera, umana e più autentica".

Alla giovane atleta è stata consegnata una pergamena con la dedica: "A Emilia, con affetto e gratitudine per il tuo grande gesto!" "Sono molto contenta, e forse anche un po’ frastornata dalla grande eco della finale e di tutto quello che è accaduti. Sono onorata del premio che arriva dalla mia città: Ferrara è il luogo della mia famiglia, e della mia palestra, che è la mia seconda famiglia. È per me casa, un luogo simbolo nella mia vita", ha detto la schermitrice, che frequenta la magistrale Unife in biotecnologie.

Ieri in Comune era accompagnata dal presidente del team Paolo Schiavina, da alcuni dirigenti e da altri atleti.