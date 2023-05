Entro lunedì deve chiudere la fase a gironi Ecco il calendario completo delle gare

È una settimana intensa di gare per il torneo Mazza, che dovrà necessariamente completare la fase a gironi entro lunedì prossimo perché il giorno successivo scatteranno i quarti di finale. Ecco il calendario aggiornato, categoria per categoria. Oggi alle 18 tocca ai Giovanissimi con Sant’Agostino-Acli B, Olimpia Quartesana-Copparo, Portuense Etrusca-Sorgente, Dribbling-X Martiri B, Pontelagoscuro-Cus Ferrara. Domani alle 18 il menù propone per gli Esordienti Portuense Etrusca-X Martiri B, per i Giovanissimi Consandolo-Sorgente e per gli Allievi Codigorese-Consandolo. Venerdì sarà la volta di Dribbling-Pontelagoscuro e X Martiri B-Cus Ferrara tra i Giovanissimi e Balca Poggese-Centese, Bondeno-Acli, Portuense Etrusca-Cus Ferrara tra gli Allievi. Domenica alle 10 spazio agli Allievi con Dribbling-Sant’Agostino e X Martiri A-Olimpia Quartesana. Lunedì prossimo poi sono previste le ultime gare della fase a gironi, con Balca Poggese-Centese, Olimpia Quartesana-Acli e Copparo-Masi Torello Voghiera tra i Giovanissimi, Sorgente-Copparo tra gli Allievi. Tra martedì 23 maggio e giovedì 25 maggio si disputeranno i quarti di finale delle tre categorie, prima gli Esordienti, poi i Giovanissimi e infine gli Allievi.