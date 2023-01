Esame capolista per Mesola e Casumaro, contro Massa Lombarda e Zola Predosa

Con il viatico del positivo pareggio in riva al Po nel derby con il Mesola, l’Argentana a Migliarino prova ad concedere il bis con il Solarolo, in cerca di riscatto dopo la sconfitta a domicilio rimediata dalla Portuense. Mette le mani avanti Luca Forlani: "Proveremo a strappare almeno un punto, anche se siamo ancora in emergenza, senza diversi titolari". Sicuri indisponibili Livaldi e Coletti. In emergenza anche il Mesola, che farà visita alla capolista Massa Lombarda senza Marandella, Ferro e Granini, oltre ad avere Merighi a mezzo servizio. "Il Massa è la nostra bestia nera – dice il direttore sportivo Edoardo Biondi – Non è il momento migliore per affrontare la capolista, che viaggia a vele spiegate, ed è attrezzata per il ritorno in Eccellenza".

Punta al tris la Portuense, che riceve lo Sparta Castelbolognese, formazione ravennate che aveva vinto all’andata, ma era il periodo peggiore per i rossoneri, che stavolta di presentano forti di due vittorie consecutive, in casa con il Reno e in trasferta a Solarolo. "Affrontiamo una squadra solida e aggressiva – mette in guardia Dino Del Mastio, l’allenatore – che dispone di una punta centrale pericolosa come Battindarno, che ha giocato nelle giovanili della Spal e in prima squadra con mio figlio nella prima squadra del Ravenna".

La cura che sta somministrando alla sua squadra sta funzionando. Dove è intervenuto? "Ho lavorato sulla condizione fisica, la compattezza del gruppo, la disponibilità dei ragazzi a sacrificarsi. In più ho beneficiato dei nuovi acquisti che la società mi ha messo a disposizione". Unico assente è lo squalificato capitan Formigoni.

Nell’altro girone il Casumaro proverà a salvare la pelle nella trasferta nella tana della capolista Zola Predosa.

Franco Vanini