Esame coi campioni d’Italia L’Hockey Bondeno gioca a Bra

L’Hockey Club Bondeno, reduce dai convincenti pareggi con Butterfly ed Amsicora, si prepara ad affrontare la trasferta probabilmente più complicata di tutta la sua stagione. I matildei di mister Pritoni saranno infatti impegnati oggi alle 15, per la 3^ giornata del campionato di serie A Elite, sul campo dei campioni d’Italia in carica dell’HC Bra, per il momento primi in classifica con 4 punti assieme alla Tevere Eur. I piemontesi sono una vera e propria corazzata, costruita per vincere, e negli ultimi anni stanno letteralmente dominando la scena dell’hockey su prato nazionale. Innumerevoli sono infatti gli scudetti outdoor e indoor arrivati negli ultimi due decenni, a dimostrazione di un progetto di grande successo che ha visto il compianto Pino Palmieri come principale artefice. Questa nuova formula del campionato, che racchiude le migliori 8 formazioni a livello nazionale, sembra però aver rimescolato le carte. Come si è potuto vedere nei due turni già disputati, finora l’equilibrio regna sovrano e ogni match sembra avere un esito quanto mai indecifrabile anche dagli stessi addetti ai lavori.