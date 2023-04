Esame Faenza per il Mesola, Casumaro col Fossolo

Il Casumaro oggi (ore 15.30) ha l’occasione giusta per allungare il passo sul plotoncino delle squadre a rischio play out e tenere a distanza una diretta concorrente. Al "Merighi" è di scena il Fossolo, squadra di un quartiere di Bologna, risucchiata nella palude nell’ultimo periodo. "Vale più della classifica che ricopre attualmente – è l’ammonizione del direttore sportivo del Casumaro, Marcello Sfargeri – Ha disputato un buon girone di andata, ha accusato una flessione di rendimento dell’ultimo mese, ma ricordo che fino a poco tempo fa aveva diversi punti più di noi, unito al fatto che all’andata riuscimmo a raddrizzare la partita solo al 90’ con un gran gol di Rambaldi". Quanto vale questa partita? "La posta in palio è alta: dobbiamo far risultato per tenere a distanza una pericolosa concorrente. Sono vietate distrazioni, ogni domenica ci sono sorprese, vedi la rimonta del Porretta, che sembrava spacciato e ha vinto due partite di fila. Il Fossolo è una squadra in grado di far risultato contro chiunque, grazie a un buon reparto offensivo e agevolato dal campo in sentito di ridotte dimensioni. A Casumaro non avrà questo vantaggio e speriamo di approfittarne". Testa ha un unico indisponibile, lo squalificato Bianchi, mentre comincerà dalla panchina, dopo l’infortunio, Ginesi. Nel girone D ha mire ambiziose il Mesola, che farà visita al Faenza, che si è appeso alla cintura lo scalpo della Portuense, strapazzata al "Bellini". "Il Faenza si è messo in evidenza domenica a Portomaggiore – commenta il presidente castellano, Massimo Modena (nella foto) – ma anche la mia squadra attraversa un ottimo stato di forma: ci sono i presupposti per continuare la risalita verso i play off". Un solo assente nel Mesola, ma importante: Pittaluga. Trasferta ad alto rischio per la Portuense, reduce da un poker casalingo al passivo, che ha interrotto la lunga serie positiva. L’allenatore non era in panchina con il Faenza, venerdì ha ripreso in mano le redini degli allenamenti ma a Mordano, con il Placci Bubano dovrà rinunciare a mezza squadra titolare. Chiudiamo con l’Argentana, già retrocessa, che a Migliarino riceve il Sesto Imolese.