Esordienti cussini ai campionati provinciali targati Uisp

Ottime prove dei nuotatori del Cus Ferrara ai campionati provinciali Uisp esordienti a cui hanno partecipato oltre 200 giovani atleti del territorio.

Fra gli Esordienti C in tanti erano al primo cimento agonistico in una gara ufficiale sulla distanza dei 50 metri; da segnalare la medaglia d’argento per Ludovica Cocco nello stile libero e il bronzo nella farfalla, l’argento di Sofia Verdi nel dorso mentre Viola Bertasi si appende al collo la medaglia di bronzo sia nel dorso sia nello stile libero. Molto bene gli esordienti B , che si sfidavano in una combinata dei 4 Stili oltre ai 100 misti. Con grande soddisfazione dei tecnici cussini conquistano il gradino più alto del podio Carlo Montanari nel dorso e nei Misti, Francesco Candiani nello stile libero e nei Misti e Anna Prosdocimi nella rana. Argento per Giacomo Accorsi nel dorso e nel delfino e Giorgio Longhi nello stile libero; infine i bronzi di Cecilia Giovannini nello stile libero e Matilde Maresta nella rana.

Eccellenti infine le prove degli esordienti A, che si sono cimentati sulle distanze dei 100

metri nei quattro stili e 200 metri misti. Brillano Lucrezia Rossi e Serena Capobianco rispettivamente campionesse provinciali nel dorso e nella farfalla; a questo si aggiunge per Lucrezia una medaglia di bronzo nei 200 Misti e un argento per Serena nei 100 dorso. Brillantissimo oro anche per l’eclettico Francesco dal Prato nella rana. Alice Canella conquista la medaglia d’argento nei misti e la medaglia di bronzo nello stile libero. Proseguendo con i risultati, Caterina Meloncelli seconda di un soffio nella distanza dei 100 stile libero, mentre Nicola Candiani è vicecampione provinciale sia nella specialità della rana che nei misti.