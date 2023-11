Esordio in Coppa Italia per le ferraresi

Prima assoluta per il Ferrara Hockey femminile. Oggi sarà per la società estense una data da ricordare. Per la prima volta nella sua storia, infatti, scenderà in campo una formazione femminile per disputare due incontri di coppa Italia. L’esordio avverrà a Bomporto, in un girone all’italiana (solo andata) formato da tre squadre dove la prima classificata accederà alla finale. La prima partita in programma alle 11 per la rappresentativa estense è contro il Bomporto, a seguire alle 13.30 Ferrara affronterà il Civitavecchia, mentre l’ultima partita di giornata sarà Civitavecchia contro Bomporto.

"C’è tanta l’emozione per le nostre giocatrici – spiega il direttore tecnico, Giuseppe Strada – un gruppo di ragazze molto giovani che sarà guidato da alcune veterane in una avventura affascinante per quanto impegnativa. L’obiettivo sarà quello di non perdere questo entusiasmo e giornata dopo giornata poter dire che ne è valsa la pena".