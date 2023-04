Esordio positivo per Aquile e Duchi nel bowl di Modena

Esordio soddisfacente per il flag football estense nei campionati giovanili under 17 che hanno visto le formazioni di Aquile e Duchi disputare il primo bowl della stagione a Modena; due ampi successi per la formazione più esperta dei giovani Aquilotti, mentre la squadra Duchi, pur sconfitta in entrambe le partite disputate, è scesa in campo con grande grinta mostrando a tratti un buon gioco. Il primo incontro del bowl ha visto le Aquile, allenate da Golfieri e Medini, opposte ai locali Vipers con un esordio bagnato da una fitta pioggia che ha reso scivoloso il pallone nella prima parte di partita. E se l’attacco con Tommaselli in cabina di regia non ha girato subito, ci ha comunque pensato la difesa estense a fermare l’attacco Vipers ridando palla alla propria offense, che ha poi subito ingranato la marcia ed imponendo il proprio gioco ai modenesi che alla fine sono stati battuti 42-0. A segno per gli estensi Zanella, Bencivenga e Franco, mentre per la difesa va a punti anche Motta su ritorno di intercetto. Autori di una bella prova difensiva, il team Aquile ha visto anche Sterpi, Petrini e Zanella intercettare gli avversari e da segnalare il positivo esordio di Gaia Berra utilizzata sia in attacco che in difesa e di Alessia Petrello. Da sottolineare la prestazione di Motta e Franco, che il giorno precedente avevano disputato con la squadra tackle senior la partita a Roma contro i Grizzlies per poi presentarsi oggi a Modena per onorare l’impegno con il campionato di flag. Scende poi in campo il team Duchi allenato da Stefano e Zeno Zucchelli e Bottoni contro i Titans che, con maggiore esperienza sulle spalle liquidano gli estensi con il punteggio di 50-6. Niente di male comunque per la squadra Duchi, che raccoglie i giocatori più nuovi e con meno esperienza del folto vivaio giovanile estense, e che comunque hanno saputo mostrare a tratti un buon gioco con Boscolo esordiente in cabina di regia. La seconda partita del team Aquile si è disputata contro il team Duchi ed ha visto prevalere i primi per 62-2, con la squadra Duchi che ha in parte accusato la fatica per il precedente incontro ed in parte ha pagato la differenza di esperienza tra i giocatori delle due formazioni. A chiudere la giornata la partita tra Vipers e Titans, che ha visto questi ultimi imporsi per 57-26. Una positiva giornata di football comunque per coach Golfieri che premia sia i vincenti che gli sconfitti: "Soddisfatti dei risultati del team Aquile, che raccoglie i giocatori più preparati con alcuni facenti parte anche della nazionale azzurra di categoria (Zanella,Franco, D’Orazio, Quarto, Tommaselli, Sterpi e Petrini ); al netto di qualche difficoltà , normale nella partita di esordio , abbiamo mostrato subito di essere squadra competitiva con i nuovi innesti che si sono amalgamati al meglio nel nostro sistema di gioco".