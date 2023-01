"Esposito? Ha disertato quattro allenamenti"

Joe Tacopina è reduce da due settimane… poco natalizie. Durante le festività ha infatti tenuto uno dei suoi due corsi annuali,. di 15 giorni ciascuno, in qualità di insegnante di diritto alla prestigiosa Università di Harvard. E ieri ha ripreso l’attività del suo studio legale newyorkese. Tornerà in Italia nella notte successiva la partita della Spal a Reggio Calabria. Finalmente raggiungibile dopo la full immersion harvardiana ("dalle 9 del mattino fino all’ora di cena – dice – chiamando Lupo e De Rossi quando in Italia è mezzogiorno"), Joe ci tiene a raccontare la sua versione della vicenda che ha condotto Esposito allo Spezia. Non è stato affatto un percorso di rose e viole, "anche se alla fine abbiamo pressochè spuntato i 4 milioni che chiedevamo, tra una voce e l’altra", e anzi, Tacopina svela particolari finora inediti per sottolineare il proprio fastidio: "Esposito si è comportato male – attacca Joe – e spiego subito il perchè. Pur essendo stato designato capitano della Spal, per affidargli più responsabilità e coinvolgimento, a un certo punto si è messo in testa la serie A a tutti i costi. E quel che è più grave, ha disertato quattro allenamenti a dicembre, subito prima e subito dopo il giorno di Natale, chiedendo il permesso di restare a Napoli".

Che spiegazione ha dato?

"Ha detto che siccome volevamo cederlo non si allenava, mentre noi stavamo già lavorando per lasciarlo andare. Mi è parso chiaro che stava pensando più alla serie A che alla Spal e noi un capitano con la testa altrove non ce lo possiamo permettere".

Dopodichè?

"Dopodichè il mister aveva deciso di togliergli la fascia di capitano. Io vado oltre, e dico che dopo quel fatto ho subito pensato che lo avremmo mandato in tribuna se non fosse stato ceduto. Fosse stato per me, anzi, ci sarebbe rimasto per tutta la durata del contratto, a costo di rinunciarvi per due anni e mezzo. Avevamo questa offerta dello Spezia, ma era l’unica, e il rischio di doverlo trattenere se la sua nuova società non ci avesse accontentato c’era. Ho taciuto a lungo questi risvolti per attendere che la cessione andasse in porto, ma ora che è fatta voglio dire a chiare lettere che l’atteggiamento del ragazzo per tutto quel periodo è stato molto negativo. E certi suoi comportamenti hanno anche alterato equilibri di spogliatoio, e mi fermo qui". Ora che è andato, che farete? "Lo sostituiremo al meglio. Non chiedetemi nomi perché non me ne estorcerete di nuovi, e quelli già sul tappeto li conoscete meglio di me. Ma tranquilli che sul mercato lavoreremo per rinforzare come si deve una squadra che per me è già buona, e che ha reso meno del dovuto. Alle possibilità di una retrocessione non voglio nemmeno lontanamente pensare".

A Reggio Calabria la Spal avrà già il sostituto di Esposito?

"Fabio Lupo ci sta lavorando attivamente. E’ un mercato che stenta a decollare, lungo un mese, ma si farà tutto il possibile".

Sarà Buchel? O Fiordilino? "Niente nomi. Il primo è già stato con me a Bologna, il secondo a Venezia, e li conosco entrambi, sono ottimi giocatori".

Mauro Malaguti