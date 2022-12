Esposito, lo Spezia alza l’offerta: intesa vicina

La differenza tra domanda e offerta non è più enorme come in precedenza, ma Salvatore Esposito per il momento è ancora a tutti gli effetti un giocatore della Spal. Lo Spezia però si è reso conto che sotto una certa cifra il club biancazzurro non è disposto a trattare. Per questo, ieri la società ligure ha alzato la posta da 2,8 a circa 3,5 milioni. La richiesta della Spal è pari a quattro milioni, ma possibile che l’intesa possa essere trovata anche ad un prezzo leggermente inferiore. Magari inserendo bonus legati al rendimento del giocatore e alla futura rivendita. Ma il presidente Tacopina non è in vena di fare sconti per il proprio capitano, quindi in un senso o nell’altro (la cessione è decisamente più probabile, ma non scontata) nel giro di un paio di giorni verrà scritta la parola fine su questa telenovela.

Il mercato aprirà ufficialmente i battenti lunedì prossimo, ma è chiaro che voci e indiscrezioni impazzano già all’ennesima potenza. Alcune però come al solito non sono altro che bufale, oppure rumors da fantacalcio che inevitabilmente si ripresentano ad ogni sessione di mercato. Sembra infatti priva di fondamento la pista che porta a Brian Oddei, esterno d’attacco del Sassuolo che non sta trovando spazio nella squadra di Dionisi. L’atleta classe 2002 di origine ghanese la scorsa stagione ha collezionato 11 presenze nel Crotone senza lasciare il segno, poi a gennaio è tornato alla base giocando però appena sei minuti in serie A e due partite nel campionato Primavera.

Non appare quindi un profilo pronto per fare la differenza – o quantomeno fornire un contributo significativo – in cadetteria, ma l’accostamento di Oddei alla Spal non trova riscontri. A Brescia invece è circolata la voce di una presunta trattativa per il ritorno di Federico Viviani a Ferrara. È evidente che l’esonero di mister Clotet – che lo aveva fortemente voluto la scorsa estate – abbia rappresentato un brutto colpo per il regista, che nell’ultimo turno di campionato è rimasto in panchina. Sembrerebbe che il nuovo allenatore Aglietti abbia in mente un centrocampo diverso, così qualcuno ha sparato la notizia di un possibile ritorno alla Spal.

Anche in questo caso però non corrisponde al vero, tanto che il direttore tecnico Lupo sul proprio taccuino ha diversi altri nomi per sostituire (eventualmente) Esposito. A partire da Luca Fiordilino del Venezia, che nelle ultime sei partite di campionato ha giocato dal primo minuto solo contro il Perugia e quattro volte non è nemmeno sceso in campo.

Compreso l’ultimo turno, disputato a Santo Stefano in casa contro il Parma. È chiaro però che prima di tornare sul mercato per un giocatore con determinate caratteristiche la Spal dovrà avere certezze sulla cessione del proprio capitano.

Stefano Manfredini