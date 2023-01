Esposito, trattativa con Lo Spezia I bonus possono sbloccare tutto

Nemmeno gli ultimi giorni del 2022 hanno messo la parola fine alla trattativa per il passaggio di Salvatore Esposito dalla Spal allo Spezia. Le due società si sono prese altro tempo per provare a raggiungere un’intesa economica che somiglia ad un braccio di ferro aperto ad ogni pronostico. Lo Spezia, lo ripetiamo, offre circa tre milioni, la Spal ne chiede quattro, ma l’accordo si può trovare ugualmente attraverso la parte variabile dell’operazione, ovvero dei bonus legati al rendimento del giocatore e una percentuale significativa sulla futura rivendita.

Operazioni dalle quale la Spal conta di racimolare una cifra adeguata al valore del proprio capitano, che poi parzialmente potrebbe reinvestire sul mercato. Come detto, l’eventuale sostituto del capitano dovrebbe essere Fiordilino del Venezia, con il quale il ds Lupo ha già trovato da tempo un’intesa di massima, nonostante la concorrenza delle ultime ore arrivata da Cosenza. Non ci si muove solo a centrocampo però, perchè alla voce uscite anche Demba Thiam (che ha espresso il desiderio di andare a giocare) e Mattia Finotto (scavalcato da Rauti nelle gerarchie di De Rossi in attacco) potrebbero muoversi.

Sull’attaccante trevigiano si è informato il Cittadella e anche il Padova, interessato anche a un altro ex spallino, la punta Melchiorri attualmente a Perugia.

GIOVANILI BIANCAZZURRE.

La selezione spallina che tornerà per prima in campo nel 2023 in un impegno ufficiale è l’Accademia Spal. La prima squadra femminile biancazzurra sta infatti lavorando in vista della prestigiosa semifinale di Coppa Italia Eccellenza, in programma l’8 gennaio contro le Biancorosse Piacenza.