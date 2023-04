Estense ok a Nonantola Bene anche l’under 17

Nel weekend appena conclusosi l’Handball Estense ha visto la propria categoria senior serie B guidata dai coach Sacco e Chiericatti, ospiti del Nonantola Pallamano. La partita vede un ottimo spunto dell’Estense, che approfittando di un avvio sottotono dei padroni di casa dopo soli 9 minuti di gioco porta il parziale sullo 0-9. Il risultato porta il coach di casa Zanfi a chiamare un time out ed a riorganizzare la squadra ed il gioco, dando nuovo vigore ai suoi ragazzi, che restano in partita e concludono il primo tempo sul risultato di 14-20.

Forte del tifo casalingo, la compagine nonantolana riprende il secondo tempo con un ardore sportivo che le permette di recuperare lo svantaggio ed agguantare il pareggio a soli 10 minuti dal termine. Nell’ultima frazione di gioco è protagonista un’ottima reazione dell’Estense, che blinda la difesa e porta a segno azioni e reti fondamentali a chiudere la gara sul risultato di 29-32, agguantando i punti vittoria.

A seguire i ragazzi under 17 dell’Estense hanno ospitato il Mordano Pallamano, gara utile all’accesso alle finali regionali. L’inizio di partita ha visto affrontarsi due squadre che ben si conoscono e con entrambe le fazioni alle prese con importanti assenze in rosa, ma sono gli ospiti a partire meglio e a portarsi avanti nel risultato. L’Estense subisce il colpo, ma non si scompone e grazie a un ottimo gioco corale resta in partita riducendo lo svantaggio e chiudendo il primo tempo a una sola lunghezza di svantaggio sull’11-12. Così come si era concluso il primo tempo, anche la seconda parte di gara vede le due compagini in sostanziale equilibrio proseguendo punto su punto, fino al time out di coach Volpato. Intervallo tecnico che è ossigeno per l’Estense, che rientra in campo e con uno strappo si porta in vantaggio. L’Estense a 5 secondi dal termine inizia ad assaporare la vittoria, ma grazie a un tiro dai 7 metri sullo scadere vede la squadra ospite agguantare il pareggio sul risultato di 22-22. Risultato sufficiente per accedere alle fasi finali regionali del 6 e 7 maggio.